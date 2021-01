Wie geht es im Liebesleben von Ben Affleck (48) nur weiter? Nach seiner Trennung von Jennifer Garner (48) schien der Schauspieler mit Ana de Armas (32) endlich die Frau gefunden zu haben, mit der er seine Zukunft verbringen möchte. Die Turteltauben waren sogar schon zusammengezogen. Mitte Januar wurde dann jedoch bekannt, dass die beiden wieder getrennte Wege gehen. Dass eine weitere Beziehung gescheitert ist, scheint Ben extrem fertig zu machen – deshalb soll er der Liebe nun ganz abgeschworen haben!

In einem Gespräch mit Mirror erklärt ein Vertrauter: "Bens Freunde wollen, dass er eine Dating-Pause einlegt, sich um sich selbst kümmert und aufhört, sich in Romanzen hineinzustürzen." Der 48-Jährige sei schon häufig in sehr intensiven Beziehungen gewesen, die nach der Honeymoon-Phase jedoch immerzu ein schnelles Ende gefunden hätten. Offenbar kann der Hollywood-Star den Einwand seiner Freunde nachvollziehen und will sich an den Rat halten. "Sogar Ben glaubt, dass es ihm guttun würde, eine Weile Single zu bleiben", verrät der Insider.

Offenbar lässt sich Ben bei seinen Plänen aber ein Hintertürchen offen. "Er probiert das Singleleben aus – es sei denn, es geschieht ein Wunder und Ana kommt zurück und bittet um eine weitere Chance", erzählt die Quelle und stellt klar, dass abzuwarten sei, ob Ben es aushalten wird, Single zu bleiben.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ana De Armas im Januar 2020

Getty Images Ben Affleck im März 2020

