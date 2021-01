Traurige Liebes-News aus Hollywood! Eigentlich sah es in den vergangenen Monaten so aus, als hätte Ben Affleck (48) in Ana de Armas (32) seine große Liebe gefunden. Das Schauspielerpaar soll vor Kurzem sogar schon zusammengezogen sein. Auch von einer möglichen Verlobung war bereits die Rede. Immerhin wurde Ana zuletzt immer wieder mit einem funkelnden Diamantring am Finger gesichtet. Jetzt scheint das Liebesglück aber vorbei zu sein: Ben und Ana sollen sich getrennt haben!

Das berichten zumindest verschiedene Insider gegenüber People. Demnach sei die Trennung einvernehmlich und sehr freundschaftlich abgelaufen. "Sie befinden sich gerade an unterschiedlichen Punkten in ihren Leben. Aber sie empfinden immer noch große Liebe und tiefen Respekt füreinander", meinte eine der Quellen. Ein Streitpunkt in ihrer Beziehung sei angeblich der Wohnort gewesen. Demnach habe Ana nicht dauerhaft in Los Angeles leben wollen. Ben habe aber angeblich in der Nähe seiner drei Kinder bleiben wollen.

Mit seinen drei Kids Violet, Seraphina und Samuel soll Ana sich übrigens inzwischen auch schon bestens verstanden haben. Die kleine Patchworkfamilie ist sogar schon gemeinsam im Urlaub gewesen.

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in New Orleans im November 2020

Snorlax / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im März 2020

MEGA Ana de Armas und Ben Affleck mit seinen Kindern im Mai 2020 in Los Angeles

