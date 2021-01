Michelle Hunziker (44) startet ihr neues Lebensjahr ganz unspektakulär! Die schweizerisch-italienische Moderatorin liebt eigentlich den ganz großen Auftritt. Erst kürzlich führte sie das Fernsehpublikum Woche für Woche durch die Gesangsshow Pretty in Plüsch – und das natürlich in schicken Abendroben. Aber privat lässt sie es auch gerne mal ruhig angehen. An ihrem Geburtstag spazierte sie einfach mit ihren Liebsten – und zwar auch mit den Vierbeinern – durch einen Park.

Am Sonntag wurde die Blondine 44 Jahre alt. Eine große Party konnte sie aufgrund der aktuell noch immer kritischen Gesundheitslage nicht feiern. Das Alternativprogramm: Gassigehen mit ihren Hunden, Tochter Aurora (24) und ihrem Mann Tomaso Trussardi (37). Aber selbst dafür hatte sich das Geburtstagskind mächtig in Schale geworfen, wie Paparazzifotos zeigen: Michelle trug eine schicke Bluse, eine schwarze Hose, Stiefeletten und einen eleganten schwarzen Mantel. Die Fotografen haben außerdem einen besonders süßen Moment eingefangen. Aurora gab ihrer Mama ein Bussi auf die Wange.

Tatsächlich scheint die 44-Jährige ihren Ehrentag trotz der Umstände in vollen Zügen genossen zu haben. Am Montag bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche bei ihren Followern. Außerdem teilte sie ein Throwback-Video aus dem Jahr 1997 und wurde bei diesem Anblick tatsächlich etwas nostalgisch. "Wie die Zeit vergeht. Das ist einfach 24 Jahre her", seufzte sie.

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Tomaso Trussardi mit Aurora und Michelle Hunziker

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker an ihrem 44. Geburtstag

