Miley Cyrus (28) nimmt am diesjährigen Super Bowl teil! Am 7. Februar ist es endlich so weit: Das lang ersehnte Finale der Football-Saison steht an. Welche beiden Teams in dem wohl größten Sport-Event der USA aufeinandertreffen werden, ist bisher zwar noch unklar – doch das Rahmenprogramm der Veranstaltung steht zum Großteil bereits fest. So wird beispielsweise The Weeknd (30) in der Halbzeit performen. Als könnte es gar nicht mehr besser kommen, überraschte Miley nun ihre Fans mit Neuigkeiten: Auch sie wird beim großen Football-Finale auftreten!

Wie die amerikanische Football-Liga NFL in einer Mitteilung via Twitter verriet, wird Miley bereits vor dem Anpfiff des Spiels zu sehen sein. Die Musikerin tritt im Rahmen eines sogenannten "TikTok Tailgate" auf – ein Vorab-Konzert, das für 7.500 geimpfte Besucher aus dem Gesundheitswesen veranstaltet wird. Die Performance soll außerhalb des Stadions stattfinden und zudem im Netz übertragen werden. Miley kann ihren Auftritt kaum noch abwarten. "Super Bowl 2021 – ich werde dabei sein", twitterte die Künstlerin voller Vorfreude.

Auch in den Vorjahren wurde den Zuschauern neben dem Spiel stets einiges an Unterhaltung durch weltbekannte Stars geboten. So begeisterten beispielsweise beim vergangenen Super Bowl Shakira (43) und Jennifer Lopez (51) mit ihrer heißen Halbzeit-Show in knappen Glitzerkleidchen.

