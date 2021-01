Da brauchte wohl jemand einen kleinen Anstupser! Lisha und Lou sind nun schon seit ungefähr elf Jahren ein Paar, mehr als zwei davon sind sie bereits verheiratet – eine große Traumhochzeit soll nachträglich in ein paar Monaten stattfinden. Die beiden Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer sind mittlerweile nahezu unzertrennlich – doch offenbar war Lisha anfangs gar nicht wirklich an einer Bekanntmachung interessiert!

Das Paar enthüllte in seinem Podcast Lisha & Lou – Partners in Crime, wie die erste richtige Begegnung abgelaufen war. Zuvor seien sich die beiden Influencer zwar in Kreuzberg immer mal wieder über den Weg gelaufen – hätten sich aber gegenseitig nicht auf dem Schirm gehabt. Eine gemeinsame Freundin habe damals bei Lisha schlafen wollen und vorgeschlagen, Lou einzuladen. "Ich dachte nur so: 'Boah nee, keinen Bock'", erinnerte sich die Blondine. Jedoch hätten sie dann relativ schnell gemerkt, dass es zwischen ihnen harmoniert – und plötzlich nur Augen füreinander gehabt.

Heute sind sich die YouTuber sicher, dass ihre Begegnung durch ihre gemeinsame Freundin Bestimmung gewesen sein muss. "Gott hatte einfach für sie diese eine Aufgabe – uns zusammenzuführen. Und diese Aufgabe hat sie erfüllt und dann ist sie gegangen", berichtete die Berlinerin in dem Audioformat.

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuber Lou und Lisha im Oktober 2017

YouTube / Lisha&Lou; Instagram / lishaandlou_the_originals Collage: Lou und Lisha

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou

