Wow, Ariana Grande (27) ist einfach ein echtes Allround-Talent! Nachdem die 27-Jährige als Teenie für die Disney-Serie "Victorious" vor der Kamera stand, ist sie mittlerweile hauptsächlich als Sängerin bekannt und landete mit Songs wie "Thank U, Next" oder "7 rings" in den Charts. Am 21. Dezember 2020 war der US-Star dann erstmals in einer eigenen Produktion auf Netflix zu sehen – Aris Konzertfilm "Ariana Grande: Excuse Me, I Love You" erschien auf dem Streamingportal. Der Film zeigt Backstagemomente und Konzertausschnitte ihrer Welttournee. Jetzt überraschte die Musikerin ihre Fans allerdings mit einer verblüffenden Nachricht: Sie stand erneut vor der Kamera.

Wie Ariana auf Instagram verriet, spielt sie in der Komödie "Don't Look Up" mit – und das an der Seite der Hollywood-Stars Jennifer Lawrence (30) und Leonardo DiCaprio (46). Wenn das mal keine Ehre ist. In ihrer Story teilte die Beauty ein Foto ihrer Backstagetür vom Set und verkündete, dass sie mit ihrem Part soweit fertig sei. Damit aber noch nicht genug. Das Bild gab nämlich noch ein ganz besonderes Geheimnis preis – und zwar den Rollennamen der 27-Jährigen. Ariana stand dem Foto zufolge als Riley Bina vor der Kamera. Weitere Details zu ihrer Figur sind aber noch nicht bekannt.

Dafür gibt es bereits erste Informationen zur Handlung des Films. In dem Netflix-Streifen spielen Jen und Leonardo zwei Astronomen, die versuchen, die Menschheit vor einem Asteroiden zu warnen. Wie People berichtete, mussten die beiden ihr Aussehen dafür ganz schön verändern.

Instagram / arianagrande Ariana Grande auf Instagram, 2020

Getty Images Ariana Grande bei "NYC Pride: Dance On The Pier", 2015

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

