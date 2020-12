Sie sind kaum wiederzuerkennen! Im Februar wurde bekannt, dass Jennifer Lawrence (30) dieses Jahr für den neuen Film "Don't Look Up" vor der Kamera steht. Im Herbst wurde dann enthüllt, dass auch Leonardo DiCaprio (46) in Adam McKay's Komödie mitspielen wird. Mit einiger Verspätung konnten die Dreharbeiten für den neuen Netflix-Streifen im November endlich starten. Vor wenigen Tagen wurden Leo und Jen nun mit komplett neuen Looks am Filmset gesichtet.

Berichten von People zufolge wurden die beiden Schauspieler mit ihren Koffern von Fotografen am Bahnsteig der South Station in Boston abgelichtet. Der 46-Jährige trug einen Bart, längeres Haar und eine Brille sowie ein kariertes Hemd, ein grünes Jackett und eine Jeans. Die "Tribute von Panem"-Darstellerin überraschte mit roten Haaren und einem kurzen Pony. Auch sie war mit ihrem senfgelben Pulli, grüner Bomberjacke und Jeans eher leger gekleidet.

In dem Film spielen die Hollywood-Stars zwei Astronomen, die versuchen, die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass ein Asteroid die Erde zerstören wird. An der Seite der beiden Oscar-Preisträger werden außerdem Meryl Streep (71), Ariana Grande (27) und Timothée Chalamet zu sehen sein. "Die Besetzung von Adam McKays "Don't Look Up" ist absolut ikonisch", hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account von Netflix.

Anzeige

Backgrid Leonardo DiCaprio auf dem Weg zum Set von "Don't Look Up"

Anzeige

Backgrid Jennifer Lawrence auf dem Weg zum Set von "Don't Look Up"

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de