Schon in wenigen Wochen dürfen die Fans wieder fleißig rätseln: The Masked Singer geht in die nächste Runde! Nachdem das Finale der dritten Staffel erst Ende November über die TV-Bildschirme geflimmert war, läuft schon am 16. Februar die vierte Ausgabe an. Zehn Promis werden wieder maskiert auf der Bühne stehen. In den vergangenen Tagen streute der Sender ProSieben schon erste Hinweise auf die neuen Kostüme. Jetzt wurden die ersten drei Masken enthüllt!

In einer Pressemitteilung stellte ProSieben nun diese drei zauberhaften Figuren vor: den Monstronauten, den Dino und das Einhorn! Vor allem das Einhorn dürfte viele Fans erfreuen – schon seit der ersten "The Masked Singer"-Ausgabe wünschen die Zuschauer sich dieses Kostüm. Und damit sind sie nicht die einzigen. Auch Moderator Matthias Opdenhövel (50) jubelt: "Endlich ein Einhorn. Ich warte schon seit drei Staffeln darauf."

Auch der Monstronaut ist etwas ganz Besonderes. Wie der Name schon verrät, ist er die erste Kombination aus zwei bereits bekannten "The Masked Singer"-Gesichtern: dem Monsterchen und dem Astronauten. "Der Monstronaut hat mich anfangs ehrlicherweise geschockt", verrät Opdenhövel. "Ich dachte, Monsterchen hatte nur Augen für mich. Aber der Astronaut hat wohl als Gewinner auf dicke Hose gemacht. Ihr Baby ist allerdings sehr gelungen."

