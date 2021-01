Ennesto Monté (45) meldet sich endlich mit klärenden Worten! Schon seit dem Wochenende beherrschen Gerüchte über den Partysänger und seine Freundin Daniela Büchner (42) das Netz: Wegen eines kryptischen Statements des Reality-TV-Darstellers vermuteten viele Fans, das Paar stecke in einer handfesten Krise. Zuletzt schienen dann auch die Gründe dafür klar – denn Danni erfuhr erst kürzlich von der Callboy-Vergangenheit ihres Partners. Doch war wirklich Ennestos Sex-Geständnis der Auslöser des Konflikts zwischen den Turteltauben?

Nein. Das stellte der 45-Jährige nun via Instagram klar. Zu einem Screenshot mit der Schlagzeile "Ist das der Gund, warum sie getrennt sein sollen?" schrieb der "Kühles Blondes"-Interpret bestimmt: "Ganz sicher nicht. In dem Interview haben wir uns perfekt verstanden!" Im Anschluss an dieses Dementi deutete Ennesto dann jedoch an, was besagte Krise wirklich ausgelöst hatte: "Eine Sache muss ich aber klarstellen – mein Humor ist mir sehr wichtig. Ich kann vieles ändern, aber nicht meinen Humor!"

Ob er damit wohl darauf hinweisen will, dass Danni mit seinem doch recht speziellen Humor ein Problem und möglicherweise auf einen Scherz reagiert hat? Die fünffache Mutter meldete sich im Gegensatz zu ihrem Freund bisher nicht zu den Spekulationen bezüglich einer Trennung. Stattdessen verzichtete sie zuletzt gänzlich auf Social-Media-Beiträge.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

ActionPress Ennesto Monté bei der ersten PIXX Lounge 2017 in Frankfurt

