Bindi Irwin (22) hat bereits alle Vorkehrungen für die Ankunft ihres Babys getroffen! Seit vergangenem August ist es offiziell: Die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) und ihr Mann Chandler Powell (24) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bereits in wenigen Tagen soll ihre kleine Tochter zur Welt kommen. Für diesen Moment ist die Hochschwangere bereits bestens vorbereitet: Im Netz gab Bindi nun sogar erste Einblicke in das Kinderzimmer!

In ihrer Instagram-Story gewährte Bindi nun auch ihren zahlreichen Fans einen ersten Blick in das neu eingerichtete Zimmer für ihren Nachwuchs. Während die Bald-Mama samt XXL-Babybäuchlein stolz neben einer weißen Wickelkommode posiert, konnten ihre Follower einen Blick auf die Tapete im Hintergrund werfen: Dort entschieden sich die werdenden Eltern für süße Verzierungen in Form von kleinen Häschen und rosafarbenen Blümchen.

Allzu lange müssen sich Bindi und ihr Liebster nicht mehr gedulden, bis sie ihrer kleinen Prinzessin ihr Reich zeigen können. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Beauty der Geburt via Instagram entgegengefiebert: "Ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass unser wunderschönes Baby nächstes Jahr kommt."

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit einem Hund

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrem Mann Chandler

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit einem Wildtier

