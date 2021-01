Mensch, die kleine Maus ist aber schon ganz schön groß geworden! Dass Kylie Jenner (23) einfach nicht genug von ihrer Tochter Stormi Webster (2) bekommt, ist für Fans längst kein Geheimnis mehr. Die Make-up-Mogulin teilt nur zu gern Bilder ihrer Prinzessin im Netz und verzückt damit ihre Community. Doch aktuelle Aufnahmen dürften jetzt sogar eingefleischte Kylie-Fans verblüffen: Stormi ist nämlich ordentlich gewachsen!

Via Instagram veröffentlichte die Kosmetikunternehmerin ein paar neue Schnappschüsse ihres Töchterchens. Auf den Bildern posiert die Zweijährige gekonnt mit ihrem Roller und cruist entspannt die Flure entlang. Besonderer Hingucker: Stormis äußerst lässiges Outfit! In einer Lederhose, einem Oversize-Shirt und funkelndem Schmuck wirkt Kylies Mini-Me bereits wie eine Große.

Seitdem die Kleine auf der Welt ist, geht Kylie in ihrer Rolle als Mutter komplett auf. In einem früheren Interview hatte sie zwar betont, dass sich ihr Lifestyle nach der Geburt nicht großartig verändert hätte – ihre Denkweise dafür aber schon. "Ich denke, die Art, wie ich das Leben betrachte, hat sich geändert. Ich denke mehr an die Zukunft", hatte sie erklärt.

