Kylie Jenner (23) und ihre kleine Stormi Webster (2) genießen die winterliche Auszeit in vollen Zügen! Der Keeping up with the Kardashians-Star gönnt sich aktuell einen Skiurlaub im verschneiten Aspen im US-Bundesstaat Colorado – und das mitsamt Töchterchen Stormi. Kein Wunder also, dass das Mutter-Tochter-Gespann auch auf der Piste eine gute Figur machen möchte. Ja, richtig gehört: Auch die kleine Stormi ist schon auf einem Snowboard unterwegs!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kylie jetzt mehrere Clips von ihrer Tochter auf der Skipiste – und dabei schlägt sich die Zweijährige auf dem Snowboard beeindruckend gut: In einem niedlichen Schneeanzug und einem giftgrünen Helm rauscht die Kleine in den Videos ganz ohne Hilfe über den Schnee. "Mein kleiner Profi", betonte die stolze Mutter im Netz.

Kylie und ihre Schwester Kendall Jenner (25) setzten da schon auf etwas größere Gefährte in der Winterlandschaft: Auf einem weiteren Post posieren die beiden Beautys auf Schneemobilen, mit denen sie in hoher Geschwindigkeit über die Piste jagen. "Was für eine Art, das Jahr zu beginnen", schwärmte Kylie von dem winterlichen Urlaub mit ihren Liebsten.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Januar 2021

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner im Januar 2021

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner im Januar 2021

