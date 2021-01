Heute Abend wird es spannend! Nachdem vier verschiedene Promi-Trios die vergangenen Tage nacheinander im Tiny House der diesjährigen Dschungelshow wohnten, steht bereits fest: Love Island-Hottie Mike Heiter (28), GNTM-Zicke Zoe Saip, Prince Charming-Star Lars Tönsfeuerborn (30) und DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz kämpfen heute als vier von insgesamt acht Halbfinalisten um zwei Einzugsplätze ins Finale. Ihr habt schon jetzt abgestimmt, wer den Sieg heute Abend verdient.

In einer Promiflash-Umfrage sind sich die Fans einig: Mike ist eindeutig der heutige Zuschauerliebling. Er belegt Platz eins des Rankings mit 55 Prozent der Stimmen (1.261 Stimmen von 2.303 Stimmen insgesamt; Stand: Mittwoch, 27. Januar, 18:00 Uhr). Der zweite Platz geht an Flirtkönig Lars. Mit 25 Prozent (573 Stimmen) reiht er sich hinter Mike ein. Die beiden letzten Plätze gehen an Lydia und Zoe. Die Sängerin konnte 13 Prozent (297 Stimmen) davon überzeugen, dass sie den heutigen Sieg verdient. Immerhin noch mehr als Zoe. Nur knapp acht Prozent (173 Stimmen) gönnen dem Model den Einzug ins Finale. Letztendlich wird sich zeigen, wer die stärksten Nerven hat und Ruhe bewahrt – denn die heutige Challenge hat es auf jeden Fall in sich.

Im Halbfinale müssen die Kandidaten nämlich zur Prüfung "Durchgedreht" antreten. Dabei müssen die vier in 14 Meter Höhe zunächst auf einem Drehstuhl Platz nehmen, mit dem sie einmal ordentlich durchgeschüttelt werden. Danach folgt der Gang über eine Plexiglasscheibe – ganz nach dem Motto: Wer fällt, ist raus!

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

