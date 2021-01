Das erwartet also Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30) und Lydia Kelovitz! Heute Abend ist in der Dschungelshow bereits Halbfinalszeit. Für die ersten vier Kandidaten, die sich für die zweite Spielrunde der RTL-Ersatzsendung qualifiziert haben, geht es jetzt um die Wurst. Nur zwei der Busch-Anwärter können ins große Finale am kommenden Freitag einziehen – und haben somit noch eine Chance auf das goldene Ticket nach Australien. Erste Fotos zeigen jetzt, wie schwindelerregend es für Mike, Zoe, Lars und Lydia wird!

RTL verrät bereits in einer Online-Preview, welche Dschungeltauglichkeitsprüfung heute Abend auf die vier Kandidaten wartet. Der Titel "Durchgedreht" lässt schon vermuten, dass es irrwitzig wird! Und Tatsache: Mike, Zoe, Lars und Lydia müssen in 14 Meter Höhe auf einem Drehstuhl Platz nehmen und werden ordentlich schwindelig gemacht. Danach müssen sie auch noch über eine sechs Meter lange Plexiglas-Planke balancieren und jeweils drei Sterne aufsammeln. Wer runterfällt, verliert. Selbstverständlich sind die Teilnehmer ausreichend gesichert.

Doch der Sicherheitsgurt bedeutet nicht, dass die Challenge nicht dennoch ziemlich unangenehm werden kann! Moderatorin Sonja Zietlow (52) stellt im Teaser bereits fest: "Es ist scheißegal, ob man Höhenangst hat oder nicht, es ist einfach scheiße hoch!" Wie sich die vier VIPs schlagen, erfahren die Zuschauer heute Abend um 22:15 Uhr auf RTL. Love Island-Schnuckel Mike stellt auf jeden Fall schon vor Antritt fest: "Das ist nichts für mich, das sage ich euch aber!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Mike Heiter und Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn im Dschungelshow-Halbfinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dschungelshow-Challenge im ersten Halbfinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de