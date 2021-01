Elena Miras' (28) Mama-Herz hüpft vor Freude! Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter (28) bekam die Reality-TV-Beauty im August 2018 eine kleine Tochter. Aylen ist der ganze Stolz der ehemaligen Dschungelcamperin – daraus macht die Vollblutmama auch kein Geheimnis. Regelmäßig gibt sie ihrer Community Updates zu ihrem Töchterchen. So wollte sie ihren Fans auch diesen Meilenstein nicht vorenthalten: Die zweieinhalb Jahre alte Aylen braucht keine Windeln mehr!

Die Sommerhaus-Gewinnerin von 2019 befindet sich aktuell mit ihrer Tochter in Thailand, wo sie vermutlich demnächst für die neueste Staffel von Promis unter Palmen vor der Kamera stehen wird. Von dort aus berichtet Elena jetzt in ihrer Instagram-Story: "Was echt krass ist: Aylen ist, seit wir hier sind, windelfrei! Ich bin so stolz auf sie." Weiter schwärmt die 28-Jährige: "Sie macht das so gut! Sie hat bis jetzt nicht einmal irgendwie Pipi gemacht oder so – sie sagt es jedes Mal. Es klappt irgendwie jetzt und sie hat auch Freude daran."

Die vergangenen Wochen waren ganz schön turbulent für Elena und Aylen. Der Grund: Ihre Trennung von Mike! Nachdem die schöne Influencerin ihrem Ex vorgeworfen hatte, er interessiere sich nicht mehr für ihre gemeinsame Tochter, haben die Eltern sich inzwischen ausgesprochen – und Mike hat Aylen außerdem besucht.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Aylen und Mike Heiter

