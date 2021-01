Nanu, die kennt man doch? Eigentlich dürfte der Name Anna Hofbauer (32) in den Köpfen vieler noch immer vor allem mit der Bachelorette verknüpft sein. Jetzt wagte sich die Mutter eines kleinen Sohnes allerdings auf ganz neues Terrain. Für die Berlin Fashion Week gab die 32-Jährige ihr Laufstegdebüt: Designerin Lana Müller von LANA MUELLER COUTURE hatte die Blondine für ihre Show gebucht. Im Anschluss daran durfte Promiflash noch einige ganz intime Fragen stellen.

Im Dezember 2019 brachte Anna ihren Sohnemann auf die Welt und ist darüber erklärtermaßen verdammt glücklich. Nur ihr Körper sei noch nicht wieder zu seiner alten Form zurückgekehrt. "Die Einzige, die sich [dabei] wirklich Druck macht, bin ich selber. An manchen Tagen stört es mich, an anderen überhaupt nicht", gab Anna gegenüber Promiflash preis. Deswegen hatte sie vor allem vor der Show eigentlich noch einmal eine Diät und zusätzliche Sporteinheiten einbauen wollen – doch daraus wurde nichts. "Ich hatte es mir stark vorgenommen [...], allerdings habe ich es in meinem Mama-Alltag einfach nicht geschafft", sagte die Musicalsängerin.

Über die Erfahrung, dabei gewesen zu sein, sei sie trotzdem froh. "Die Organisation, die Abläufe, das Haar- und Make-up-Team. Und dann dieser Riesen-Catwalk und die Vorstellung, dass wir auf der ganzen Welt gesehen wurden. Krass", sagte Anna. Auf Instagram bezeichnete sie den Tag als "spannenden Ausflug", doch sie wisse, dass ihr Herz für eine andere Bühne schlage – nämlich die der Musicals.

Instagram / anna_hofbauer.official Leo und Anna Hofbauer

Lana Mueller_MBFW staged by NOWADAYS_023. Anna Hofbauer für LANA MUELLER auf der Berlin Fashion Week

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Sohn Leo, September 2020

