Aleksandar Petrovic (29) zeigt seine aggressive Seite. Bei #CoupleChallenge gehören der Love Island-Star und seine Freundin Christina Dimitriou (29) eigentlich zu den absoluten Favoriten. Der Grund: Bei den Spielen schafft es das Paar stets, sich gegenseitig zu Höchstleistungen anzutreiben. Abseits der Challenges zankten die beiden aber schon mehr als einmal heftig. Vor allem Aleks Hang zur Eskalation beunruhigte einige Zuschauer zuletzt total. In einer neuen Folge flippt er im Streit nun erneut aus – und erhebt sogar die Hand.

Der Mega-Zoff nimmt schon nach einer abendlichen Lagerfeuerrunde seinen Lauf. Christina findet es nämlich alles andere als cool, dass ihr Liebster sich ständig im Spiegel anguckt. "Gewöhn dir das ab!", fordert sie und wird wutentbrannt von dem Ex on the Beach-Star aus dem Bad geschoben. Auch beim Morgensport ist die Stimmung weiterhin im Keller. Kein Wunder, dass eine Diskussion über die kommende Gruppenaufgabe schließlich das Fass zum Überlaufen bringt. "Geh rein, halt deine Fresse, Alter. Du blamierst uns gerade mit deinem kleinen Hirn, mit deinem Erbsenhirn", wettert der 29-Jährige und lässt seiner Wut an der Zeltwand aus.

Während er wütet, stellt er sich dicht vor die Blondine und droht ihr mit erhobener Hand. Wirklich handgreiflich gegenüber der Beauty wird er am Ende aber nicht – er nimmt stattdessen ein Regal auseinander. Mit geballter Faust schlägt er darauf ein, seine Partnerin versucht ihn vorerst vergeblich zu besänftigen. "Normalerweise bin ich diejenige, die alles auseinandernimmt", stellt Christina daraufhin im Einzelinterview klar und sieht die Situation offenbar recht gelassen.

