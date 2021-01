Darf sich Natascha Ochsenknecht (56) in naher Zukunft etwa über ein weiteres Enkelkind freuen? Aktuell fiebert Cheyenne Ochsenknecht (20) – die Tochter von Natascha – gemeinsam mit ihrem Freund Nino der Geburt ihres ersten Babys entgegen. Doch wie sieht es eigentlich bei ihrem großen Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (29) aus: Planen Jimi und seine Yeliz Koc (27) etwa, ebenfalls bald Eltern zu werden?

"Könnte sein. Ja, könnte sein", deutete Mutter Natascha gegenüber RTL an und dürfte damit die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht haben. Sie würde sich jedenfalls über viele Enkelkinder freuen – und dabei könnte sie sich Nachwuchs bei Jimi und Yeliz besonders gut vorstellen. "Die zwei harmonieren auf jeden Fall sehr gut – und ich glaube, es werden auf jeden Fall ganz süße Enkelkinder", schwärmte die 56-Jährige.

Doch was sagen eigentlich Jimi und Yeliz zum Thema Kinderplanung? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte bereits in der Vergangenheit klar gestellt, dass der 29-Jährige der Vater ihrer Kinder werden soll. "Wir möchten nicht zu lange warten, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall!", hatte sie im November auf Instagram betont.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht im März 2017 in Frankfurt am Main

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2021

