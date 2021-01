Katja Kalugina (27) konnte die Jury überzeugen! Die Let's Dance-Profitänzerin feierte am Dienstag bei DSDS ihr Gesangsdebüt und versuchte, Dieter Bohlen (66), Mike Singer (21) und Maite Kelly (41) von ihrer Stimme zu überzeugen. Auch Michael Wendler (48), der mittlerweile aus der Sendung verbannt wurde, saß bei ihrem Auftritt am Jurypult und bewertete die Performance der Choreografin. Im Promiflash-Interview verriet Katja nun, wie der Wendler wirklich war.

"Ich habe ihn sowohl bei 'Let's Dance' als auch jetzt bei DSDS nur freundlich erlebt und er gab mir auch sehr gute Kritik", erklärte die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Er habe ihr gesagt: "Du strahlst so sehr, da könnte es noch so dunkel sein und du würdest den Raum erleuchten." Und auch von ihrem Gesang war der "Egal"-Interpret positiv überrascht. Die anderen Juroren überzeugte Katja ebenfalls mit ihrer Stimme und sicherte sich damit am Ende einen Platz im Recall.

Die meiste Angst habe die Beauty vor dem Urteil des Poptitans gehabt, denn sie glaubt: "Wenn er öffentlich sagt, dass es schlecht ist, dann ist das so." Trotzdem war der Berlinerin wichtig, alle Jurymitglieder von sich zu überzeugen. "Für mich sind die Kritik und die Meinung von jedem einzelnen Juroren wichtig [...], weil ich der Meinung bin, dass man erst dann weiß, woran man ist", stellte sie klar.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

TVNow/ Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Profi Katja Kalugina bei DSDS

Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler in der DSDS-Jury

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Katja Kalugina, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de