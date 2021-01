Katja Kalugina (27) kann nicht nur tanzen, sondern auch singen! Am 26. Februar startet die neue Let's Dance-Staffel, bei der sich wieder zwölf mutige Promis mit ihren Tanzpartnern aufs Parkett wagen. Auch die gebürtige Russin nahm bereits vier Mal als Profitänzerin bei "Let's Dance" teil und performte unter anderem mit Roman Lochmann (21) und Ardian Bujupi (29). Dieses Jahr ist Katja zwar nicht als Tanzpartnerin im Fernsehen zu sehen, dafür will sie nun ihr Glück aber bei einer anderen RTL-Show versuchen.

Am Dienstag steht die einstige "Let's Dance"-Tänzerin bei DSDS vor Dieter Bohlen (66), Mike Singer (21) und Maite Kelly (41) und werde versuchen, sie von ihrem Gesangstalent zu überzeugen, so RTL. Ihr ehemaliger Tanzpartner Ardian Bujupi schaffte es 2011 bereits, die Jury mit seiner Stimme zu begeistern und sang sich bis ins Halbfinale. An seinen Erfolg will die Blondine nun offenbar mit dem Lied "Sway" von den Pussycat Dolls anknüpfen. Doch diesmal ist nicht die Promi-Tänzerin der Profi, sie wird sich vermutlich ein paar Tipps von ihrem damaligen Partner Ardian holen.

Bei dem Auftritt in Andernach trifft das Model auf ein ihr bereits bekanntes Gesicht: Maite Kelly saß damals in der fünften Staffel von "Let's Dance" in der Jury und darf nun auch den Gesang der Beauty beurteilen. Ob sich die irische Sängerin noch an Katja erinnert und was die Juroren von deren Auftritt halten, ist am 26. Januar 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Getty Images Katja Kalugina im Juli 2019

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina, Tänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Maite Kelly, DSDS-Jurorin 2021

