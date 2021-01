Gefühlschaos auf dem Bauernhof? Pferdewirtin Denise hatte sich bei Bauer sucht Frau eigentlich für ihren Verehrer Sascha entschieden. Doch aus der TV-Liebelei wurde keine richtige Beziehung. Stattdessen kam Ende vergangenen Jahres das Liebes-Comback mit Nils, der die Kuppelshow schon vorzeitig verlassen hatte. Mit ihm ging plötzlich alles ganz schnell: Liebesbekundungen, neuer Hof und sogar Verlobung. Jetzt hat Denise allerdings verraten, dass sie manchmal in Gedanken noch bei Sascha ist...

In einem Q&A auf Instagram stellte Denise sich neulich den Fragen ihrer Fans. Dort wurde sie auch auf ihren Ex Sascha angesprochen, mit dem es nach "Bauer sucht Frau" so gar nicht klappen wollte. Dabei verriet die Ost-Westfälin, dass sie ihn nicht so ganz aus ihren Gedanken verbannen kann: Sie denke noch manchmal an ihn – allerdings aber nur aus Wut. Eine klare Ansage, bei der Nils sich also offenbar weniger Gedanken um einen Nebenbuhler zu machen braucht.

Denn auch wenn der neue Hof für die beiden Turteltauben viel Arbeit bedeutet, wirken Denise und ihr Nils nach wie vor sehr harmonisch zusammen. Erst kürzlich hatte die Bio-Bäuerin ihrem Herzenskandidaten mit einem Liebesschwur ihre Zuneigung gezeigt. Inklusive romantischem Abend am Lagerfeuer.

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise und ihr Freund Nils

TVNOW Nils und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW Bäuerin Denise und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" 2020

