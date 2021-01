Gute Neuigkeiten für alle Fans von Jamie Dornan (38)! Der Schauspieler war 2015 durch seine Rolle in der Verfilmung von Fifty Shades of Grey weltberühmt geworden. In allen drei Erotikstreifen spielte der Brite den attraktiven Millionär Christian Grey. Zwar war er auch anschließend noch in weiteren Produktionen zu sehen – an den "Shades of Grey"-Erfolg konnte er aber nicht anschließen. Ob er das jetzt schafft? Jamie hat eine weitere Hauptrolle ergattert!

Wie Hello! berichtet, wird der 38-Jährige in der neuen BBC-Thriller-Produktion "The Tourist" als Protagonist zu sehen sein. In der Serie geht es um einen Mann, der während seines Aufenthalts in Australien von einem LKW verfolgt wird – ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel. "'The Tourist' hat eines der aufregendsten Skripte, die ich je gelesen habe", freut sich Jamie über seinen neuen Job.

Doch der Hottie ist nicht der einzige Promi im Cast von "The Tourist": Neben Jamie sollen auch Danielle Macdonald, bekannt aus "Dumplin", "Cursed"-Darstellerin Shalom Brune-Franklin und Herr der Ringe-Star Hugo Weaving mit von der Partie sein. Werdet ihr euch die Serie anschauen? Stimmt unten ab.

Collection Christophel, Action Press Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Shades of Grey"

Getty Images Jamie Dornan im Oktober 2018 in Beverly Hills

Getty Images Hugo Weaving bei der Premiere von "Heart And Bones" 2019

