DSDS ist bald nicht mehr die einzige Musik-Castingshow am Samstagabend! Seit 5. Januar läuft auf RTL die Ausstrahlung der 18. Staffel des beliebten Gesangscontests. Seitdem laufen die neuen Episoden immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr im Fernsehen. Im Kampf um die Samstagabend-Quote bekommt das Format jetzt allerdings Konkurrenz: Ab dem 27. Februar soll zu dieser Uhrzeit künftig auch The Voice Kids über die Bildschirme flimmern!

Bislang lief die Kinder-Ausgabe von The Voice of Germany immer sonntags zur Primetime. "Mit dem Wechsel des Sendetages setzt Sat.1 verstärkt auf großes Family-Entertainment und lädt dazu ein, den Samstagabend gemeinsam mit den besten jungen Stimmen zu verbringen", erklärt Mark Land, der stellvertretende Chef des Senders Sat.1 in einer Pressemitteilung. Doch der Sendeplatz bleibt nicht die einzige Neuerung: "Zum ersten Mal können bei 'The Voice Kids' auch ganze Bands von den Coaches gebuzzert werden – und die lassen es in den Blind Auditions so richtig krachen", verrät Land. Zudem gibt es eine komplett neue Jury – bestehend aus Álvaro Soler (30), Stefanie Kloß (36), Wincent Weiss (28), Michi Beck (53) und Smudo (52)

Ob das Format quotentechnisch eine Konkurrenz für DSDS sein wird, ist noch unklar. Laut DWDL hatte die Show mit Chefjuror Dieter Bohlen (66) zuletzt mit schwächelnden Zuschauerzahlen zu kämpfen, was Sat.1 nun in die Karten spielen könnte. "The Voice Kids" erzielte mit den Sonntags-Episoden im vergangenen Jahr in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Schnitt allerdings nur einen Marktanteil von weniger als neun Prozent.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

SAT.1 / Claudius Pflug Michi Beck und Smudo bei "The Voice Kids" 2021

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" im Jahr 2009

