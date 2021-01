Aline Bachmann (27) gibt die Hoffnung nicht auf! Zuletzt hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin kein Glück mit den Männern. Im Dezember veröffentlichte die Blondine schockierende Fotos, die zahlreiche Blutergüsse auf ihrem Körper zeigten. Ihr Ex-Freund soll die Single-Lady unterdrückt, geschlagen und bedroht haben – damit soll nun Schluss sein. Die Blondine will endlich wieder richtig glücklich sein und einen passenden Partner finden. Aline hat nun verraten, was ihr Traummann mitbringen sollte!

"Ich wünsche mir einen Mann, der es ernst meint, erwachsen im Kopf ist und weiß, was er will. Auch mal jemanden, der um einen kämpft und wirklich zeigt, dass er liebt", erklärte die YouTuberin in ihrer Instagram-Story. Aline ist der Meinung, dass die heutigen Männer keine Stärke mehr haben. Genau das erhofft sie sich jedoch von ihrem zukünftigen Freund: "Ich möchte einen Mann bis zum Ende meines Lebens, der stark ist und nicht immer gleich hinschmeißt, wenn es mal schwer wird."

Aline wisse, dass sie keine 08/15-Frau sei, und sie kenne ihren Wert. "Ich möchte jetzt einen Mann, der mich schätzt und zu mir aufschaut. Der nicht eingebildet ist und der mein Herz will und nicht mein Aussehen, Geld oder Reichweite", stellte die Beauty klar. Die Suche nach so einem Mann sei schwer, doch die Hoffnung aufgeben wolle sie nicht. Ihr Traum ist es, irgendwann zu heiraten und Kinder zu bekommen.

