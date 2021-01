Gibt es schon einen klaren Favoriten? Heute Abend ist es so weit: Nach 14 spannenden Tagen voller Challenges flimmert das große Finale der Dschungel-Ersatzshow über die Bildschirme. Dann steht endlich fest, welcher Promi sich für 2022 einen Platz im echten Dschungelcamp in Down Under sichern kann und wer sich über die Siegesprämie im Wert von 50.000 Euro freuen darf. Die große Frage ist: Welcher der vier verbliebenen Kandidaten soll eurer Meinung nach das goldene Ticket gewinnen?

Soll es Lars Tönsfeuerborn (30) werden, der schon bei Prince Charming bewies, dass er das Zeug zum Gewinner hat – oder ist Djamila Rowe (53), die einzige Frau im Bunde, eure Favoritin? Die beiden Anwärter könnten jedoch harte Konkurrenz von Mike Heiter (28) bekommen. Der Ex-Sommerhaus-Star zeigte sich bei einem Interview mit Guten Morgen Deutschland schon ziemlich siegessicher und verriet: Wenn es nach ihm gehen würde, dann säße er schon jetzt in einem Flugzeug nach Australien. Doch nicht nur der Influencer möchte gerne beim Dschungelcamp 2022 dabei sein.

Auch Filip Pavlovic (26) ist heiß auf das goldene Ticket. Gegenüber Promiflash erzählte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer, dass die Fahrkarte in den australischen Busch "in greifbarer Nähe" sei. Deshalb wolle er bei den Prüfungen in der Entscheidungsshow nochmals alles geben. Aber welchen der vier Reality-TV-Stars seht ihr am Ende als Sieger? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

