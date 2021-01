So ein süßes Vater-Tochter-Duo! Schauspieler Bradley Cooper (46) und Model Irina Shayk (35) kümmern seit drei Jahren gemeinsam um ihre Tochter Lea De Seine Shayk Cooper. Nachdem sich das Paar im Juni 2019 getrennt hatte, stritten Bradley und die Beauty zwar zunächst um das Sorgerecht für die Kleine, einigten sich am Ende aber darauf, Lea gemeinsam zu erziehen. Jetzt gönnte sich der 46-Jährige ein paar Stunden alleine mit seiner Tochter und bewies dabei, was er für ein cooler Vater ist.

Paparazzi erwischten den Hollywoodstar in New York City, als er sich mit Lea auf den Weg machte, um sich mit einem leckeren Frühstück für den Tag zu stärken, wie Daily Mail berichtete. Dabei war das Duo ein echter Hingucker: Während Bradley eher auf einen coolen, schlichten Auftritt mit Trainingshose, dunkler Cabanjacke und Sonnenbrille setzte, hatte Klein-Lea wohl umso mehr Lust auf Farbe. Neben ihrem Vater entzückte die Dreijährige in einem rosa schimmernden Mantel, pinkfarbener Mütze mit weißem Puschel und niedlichen Daisy-Duck-Strumpfhosen. Hand in Hand schlenderten die beiden gemütlich durch New York und waren jeweils vorbildlich mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet.

Wie happy der 46-Jährige über die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter ist, wurde bereits vor einem Jahr deutlich, als Bradley zusammen mit Lea an einer Gala teilnahm. Dabei wirkte der Schauspieler überaus glücklich und wirkte vollkommen in tiefschürfende Gespräche mit seiner Tochter versunken. Und auch Lea scheint die Stunden mit ihrem Vater immer wieder zu genießen.

MEGA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk in New York 2018

Paul Morigi/Getty Images Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea de Seine Shayk Cooper im Oktober 2019

Getty Images Bradley Cooper in New York, November 2019

