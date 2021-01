Darauf haben die Fans lange warten müssen! Nachdem Demi Lovato (28) dank ihrer Rolle als Mitchie Torres in der "Camp Rock"-Reihe ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin feiern konnte, konzentrierte sich die 28-Jährige allerdings danach stärker auf ihre Musikkarriere – und landete seitdem einen Hit nach dem anderen. Jetzt wurde ganz überraschend bekannt, dass die dunkelhaarige Schönheit bald auch endlich mal wieder auf die Fernsehbildschirme zurückkehrt: Demi spielt in einer neuen Komödie mit.

Wie Quotenmeter nun berichtete, wird die "Anyone"-Interpretin dabei sogar die Hauptrolle übernehmen. Seit ihrem letzten Film veröffentlichte die Sängerin zwar ihre eigenen Dokus und sprach darin über ihre psychische Gesundheit und ihre Essstörung – doch in einem Spielfilm war die 28-Jährige schon lange nicht mehr zu sehen. Der neue Streifen handelt von einem Freundeskreis, deren Mitglieder mit Essstörungen zu kämpfen haben. Die Clique unterstützt sich gegenseitig in Sachen Liebe, Erfolg und in dem Kampf gegen die Krankheit.

Demi wirkt an dem Filmprojekt allerdings nicht nur als Schauspielerin mit, sondern auch gemeinsam mit Suzanne Martin als ausführende Produzentin hinter der Kamera. Von ihr kann die Musikerin sicherlich einiges lernen – immerhin gewann Suzanne bereits drei Emmys. Der Film wird von Universal Television produziert.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

