Für Kandidatin Claudia geht ein großer Traum in Erfüllung! Bereits 2018 hatte die Hamburgerin ihr Glück versucht und mit ihrer Teilnahme beim DSDS-Casting den Schritt vor die Jury gewagt. Mit ihrem Talent konnte die damalige Krankenschwester allerdings nicht punkten. In der Zwischenzeit hat die 29-Jährige Gesangsunterricht genommen und wollte sich nun erneut vor Dieter Bohlen (66) und Co. beweisen – mit Erfolg: Claudia schaffte es in den Recall!

Die selbst ernannte Diva kehrte zwar mit einem gelben Zettel in der Hand zurück – durch ihren Gesang hatte sie sich den allerdings nicht verdient. Im Gegenteil: Ihre Performance von Ariana Grandes (27) Hit "7 Rings" hatte Maite Kelly (41) bereits im Vorfeld abgeschreckt. Doch Claudia gab sich überzeugt: "Ich will mich zeigen, meine Stärken und wie ich mich verbessert habe." Doch auch nach ihrem Auftritt hat sich an Maites Meinung nichts geändert: "Dann würden wir dich vorführen, wenn wir dich weiterlassen." In Sachen Gesang kann Dieter nur zustimmen, dennoch sieht er Potenzial: "Aber ohne Flachs, ich glaub, dass du ins Showbusiness kommen kannst."

Spätestens nach dieser Aussage sah Claudia ihre Chance gekommen und ließ nicht locker. "Dieter, gib mir bitte nur einmal die Chance, ich will es nur einmal in den Recall schaffen", bettelte die Hausfrau und ergatterte ein Ja des Poptitans. Immerhin sei ihm bewusst, dass sie nur berühmt werden wolle. Nach ihrem Tränenausbruch wurde auch Mike Singer (21) weich und schenkte ihr sein Ja: "Ich will, dass du durch unseren Fame ins Dschungelcamp kommst." Mit ihrer geschickten Entscheidung, Dieter als Joker zu wählen, landete Claudia also tatsächlich im heiß ersehnten Recall.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Die DSDS-Jury 2020: Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de