Na, dieses Outfit kann sich wirklich sehen lassen! Dass Martin Angelo (27) eine besondere Vorliebe für extravagante Looks hegt, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein: Der Hottie stellt seinen modischen Geschmack nicht nur regelmäßig in den sozialen Medien unter Beweis, auch in der ersten Prince Charming-Staffel hatte er mit seiner Garderobe geglänzt. Doch jetzt setzte er noch einen drauf: Auf Social-Media-Pics trägt Martin eine extravagante 70er-Jahre-Kombi!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Martin einige Schnappschüsse, auf denen er das ausgefallene Outfit gekonnt in Szene setzt: Auf den Pics trägt der #CoupleChallenge-Teilnehmer eine auffällige hellblaue Pelzjacke und einen weißen Anzug aus fließendem Stoff. Dazu kombiniert er eine lässige Sonnenbrille und schwarze Schuhe. "Bringt die glamourösen 70er-Jahre-Vibes zurück", zeigte er sich überzeugt.

Nicht nur Martin fand offenbar besonderen Gefallen an seinem Outfit, auch andere "Prince Charming"-Stars kamen bei diesem Anblick aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Geil! Ich will die Jacke", schwärmte beispielsweise Sam Dylan (29). Auch Alex Schäfer – der Krawattenverteiler aus Staffel zwei – war hin und weg. "Scharf", kommentierte er.

Instagram / martin.angelo Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Martin Angelo im Januar 2021 in Berlin

Instagram / martin.angelo Martin Angelo im Januar 2021

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Berlin 2020

