Sie möchte ihre eigene kleine Familie – und das am besten so schnell wie möglich! Seit über einem Jahr ist Paris Hilton (39) total glücklich mit ihrem Carter Reum. Im Netz teilt die Hotelerbin immer wieder süße Aufnahmen von sich und ihrem Schatz. Keine Frage: Die beiden sind einfach unsterblich ineinander verliebt. Folgt da nicht bald schon der nächste Beziehungsschritt? Tatsächlich: Paris wünscht sich Kinder mit Carter und nimmt dafür einiges in Kauf!

Im Podcast "The Trend Reporter with Mara" spricht die 39-Jährige offen über ihren Kinderwunsch und, dass sie bereits die eine oder andere Behandlung zur künstlichen Befruchtung hinter sich hat. Ihre BFF Kim Kardashian (40) habe sie darauf gebracht und ihr sogar einen Arzt empfohlen. "Bei mir wurden bereits Eizellen entnommen. Es war hart, aber ich wusste, dass es sich lohnen würde. Ich habe es ein paar Mal gemacht", schildert die Unternehmerin.

Carter sei ihr absoluter Traummann – kein Wunder, dass der Wunsch nach Kindern bei Paris so groß ist. "Er ist zu 100 Prozent der Eine! Wir reden oft über Hochzeitsplanungen oder sprechen über die Namen unserer Babys", erzählt sie weiter. Sie könne es einfach kaum erwarten, den nächsten Schritt mit ihrem Lebensgefährten zu gehen und endlich ein echtes Leben zu haben. "Ich glaube wirklich daran, dass eine Familie und Kinder der Sinn des Lebens sind", fasst die Unternehmerin zusammen.

Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

Paris Hilton und Kim Kardashian im September 2020

Paris Hilton und Carter Reum

