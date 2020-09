Paris Hilton (39) will ihre Zukunft offenbar in trockenen Tüchern haben! Nach ihrer Pechsträhne in der Liebe hat die Hotelerbin in Unternehmer Carter Reum scheinbar endlich ihren Mann fürs Leben gefunden. Die Blondine genießt offensichtlich nicht nur die Zeit zu zweit, sondern denkt auch schon an die Familienplanung. Dabei steht ein Detail bereits fest: Paris hat schon einen Namen für ihr späteres Kind ausgesucht!

Durch die Inspiration von ihrer Freundin Kim Kardashian (39) ließ sich Paris nun ihre Eizellen einfrieren, um sich mit der Familienplanung noch etwas Zeit lassen zu können. Obwohl eine Schwangerschaft derzeit also noch in weiter Ferne zu liegen scheint, hat die Beauty schon eine Entscheidung getroffen. Im LadyGaga-Podcast verriet Paris, dass sie sich Zwillinge mit einem Jungen und einem Mädchen wünscht: "Dann habe ich Baby London, das ist das Mädchen – und für den Jungen versuche ich noch, einen passenden Namen zu finden!"

Über ein kleines Mädchen würde sich Paris offensichtlich besonders freuen. "Ich bin verrückt danach, sie dann so anzuziehen, als wäre sie eine Mini-Version von mir selbst", erklärte die 39-Jährige voller Vorfreude.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Partner Carter Reum

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Getty Images Paris Hilton, Hotelerbin

