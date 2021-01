Ist Jennifer Lange (27) etwa wieder auf der Suche nach einem neuen Partner? Seit Mitte November vergangenen Jahres ist es offiziell: Das einstige Bachelor-Traumpaar Andrej Mangold (34) und Jenny geht wieder getrennte Wege. Nach dem Liebes-Aus zog sich die Zumba-Tänzerin erst mal etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Seit einigen Wochen hält die Sportlerin ihre Community aber wieder wie gewohnt im Netz auf dem Laufenden. Doch wie sieht es eigentlich in Sachen Liebe aus: Sucht Jenny auf Dating-Apps nach ihrer großen Liebe?

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde via Instagram ließ Jenny nun die Katze aus dem Sack. "Aktuell nicht. Habe aber gerade auch irgendwie nicht so die Lust auf Dates", gab die dunkelhaarige Schönheit offen zu. Statt die Augen nach einem neuen Mann in ihrem Leben offenzuhalten, genieße Jenny momentan viel lieber die Zeit als Single und konzentriere sich auf sich selbst sowie ihre anstehenden Projekte.

Bei ihrem Ex Andrej sieht es ähnlich aus. Auch der Basketballer stürzt sich seit der Trennung in haufenweise Arbeit. Ob die beiden vielleicht irgendwann doch noch mal zueinanderfinden? Der Kontakt zwischen dem einstigen Pärchen sei zumindest noch vorhanden. "Mal mehr, mal weniger. Es ist harmonisch", erklärte Andrej vor wenigen Tagen via Instagram.

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

ActionPress Andrej Mangold, Reality-TV-Star

