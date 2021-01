Gibt es etwa bald wieder Kindersegen im Hause Kardashian? Vor fast drei Jahren wurde Keeping up with the Kardashians-Star Khloé (36) zum ersten Mal Mutter: Töchterchen True Thompson (2) erblickte im April 2018 das Licht der Welt und ist der ganze Stolz der 36-Jährigen. Immer wieder stellt sie mit ihren Posts unter Beweis, wie sehr sie ihre Mutterrolle genießt – und schon bald könnte sie doppelte Freude empfinden: Khloé wünscht sich nämlich ein zweites Kind!

Ihre Schwester Kim Kardashian (40) teilt auf Instagram jetzt einen Trailer, der erste Ausschnitte der 20. und letzten "Keeping up with the Kardashians"-Staffel zeigt. In diesem Teaser wird unter anderem auch eine Szene gezeigt, in der Khloé mit Tristan, dem Vater ihrer Tochter, plaudert – und zwar über weiteren Nachwuchs: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass es Zeit für ein zweites Kind ist", erzählt die Kalifornierin.

Ob sie und Tristan tatsächlich schon mitten in der Babyplanung stecken? Während die beiden bisher zwar noch nicht offiziell bestätigt haben, dass sie nach ihrer Trennung 2019 nun wieder ein Paar sind, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben: Der NBA-Star kommentiert nicht nur fleißig Posts des TV-Stars – er genoss auch erst kürzlich ein Dinner mit Khloé.

Twitter / khloekardashian Khloé Kardashians im November 2020

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Mama Khloé Kardashian

42 / MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian

