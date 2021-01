Von ihrem Mädchen bekommt sie einfach nicht genug! Seit über zwei Jahren ist Khloé Kardashian (36) Mutter der kleinen True Thompson (2). Seitdem ist die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit im absoluten Mama-Glück und teilt nur zu gern Bilder von und mit ihrer Prinzessin. Erst vor wenigen Tagen verzückte die Unternehmerin ihre Fans mit einem besonders niedlichen Schnappschuss: Zusammen mit True veröffentlichte Khloé ein verschmustes Mutter-Tochter-Pic!

Via Instagram teilte die 36-Jährige am Dienstag ein süßes Selfie mit der Zweijährigen. Eng aneinander gekuschelt, posieren die beiden auf der Aufnahme für die Kamera. Während Koko einen frechen Kussmund macht, lächelt ihre kleine Tochter etwas schüchtern in die Linse. "Süße Träume", wünschte die Reality-Beauty ihren Fans mit dem Foto – und diese wiederum waren von dem Beitrag ganz schön verzückt. "Ihr habt so eine spezielle Verbindung" oder "Ihr beide seid so süß zusammen", lauteten zwei User-Kommentare.

Dass Khloé in ihrer Mutterrolle voll und ganz aufgeht, machte sie erst vor Kurzem deutlich. Im Podcast von TV-Persönlichkeit Dr. Travis Stork sprach sie darüber, was ihr Geheimnis für eine gute Erziehung sei. "Ich denke, Konsequenz ist der Schlüssel. Völlig egal, ob du sie maßregeln oder lieben willst, ich denke, man muss konsequent sein. Kinder sehnen sich nach Beständigkeit. Sie lieben Routine", so die jüngere Schwester von Kim Kardashian (40).

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Nichte Dream (v.l) und Töchterchen True

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de