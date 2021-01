"Wer stiehlt mir die Show?" geht in die nächste Runde! Anfang Januar überraschte Joko Winterscheidt (42) mit einem neuen TV-Format: In mehreren Quizrunden treten Prominente gegen den Gastgeber an, um zu versuchen, dessen Show "zu stehlen". Während sich der TV-Star anfangs souverän schlug, führte am vergangenen Dienstag bereits Thomas Gottschalk (70) durch das Programm – der Sieger der vergangenen Folge. Für alle Fans gibt es nun gute Neuigkeiten: Die außergewöhnliche Fernsehsendung bekommt eine zweite Staffel!

Wie aus einer ProSieben-Pressemeldung am Sonntagmorgen hervorgeht, soll es noch in diesem Jahr neue Folgen der Spielshow geben. Der Grund: Die bisher ausgestrahlten Folgen kamen bei den Zuschauern äußerst gut an und sorgten für traumhafte Quoten. "Für Joko ist es vielleicht die dümmste Show-Idee, die er je hatte, für ProSieben und vor allem für unsere Zuschauer ist 'Wer stiehlt mir die Show?' geniale und zeitgemäße Familien-Unterhaltung", verriet Senderchef Daniel Rosemann.

Den genauen Starttermin sowie die Anzahl der kommenden Folgen gab der Sender bisher jedoch noch nicht bekannt. "ProSieben ist sich hoffentlich im Klaren, dass ich wahrscheinlich noch 19 weitere Staffeln brauchen werde, um einmal eine ganze Staffel lang komplett ungeschlagen dazustehen", scherzte Joko. In der vorerst letzten Folge wird in der kommenden Woche Elyas M'Barek (38) durchs Programm führen.

ProSieben / Claudius Pflug Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Joko Winterscheidt

ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt, Palina Rojinski und Thomas Gottschalk bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Wer stiehlt mir die Show?, ProSieben Joko Winterscheidt und Palina Rojinski

