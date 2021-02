Claudia Obert (59) spricht offen über ihre Beziehungen! Die Unternehmerin sucht momentan in ihrer eigenen Kuppelshow Claudias House of Love nach ihrem Traummann. Obwohl sie selbst betonte, monogame Beziehungen seien nichts für sie, offenbarte sie sehr emotional: Die Luxuslady habe trotzdem Angst vor dem Alleinsein! Doch warum ist sie eigentlich ein Dauersingle? In der Sendung erklärte Claudia nun, warum ihre vergangenen Beziehungen bisher nicht funktionierten!

Die 59-Jährige verspüre immer einen gewissen Leistungsdruck, sodass sie sich letztendlich in ihre Arbeit stürzt. Das habe die Männer irgendwann genervt. Außerdem laufe sie keinem Mann hinterher: "Ich kämpfe nicht gerne um Männer und Beziehungen. Und wenn der Alltag fad wird, dann muss ich das nicht haben", gestand die Schampusliebhaberin ehrlich. Sobald die Partnerschaft also langweilig für Claudia wurde, habe sie stets den Schlussstrich gezogen.

Anscheinend fehle ihr aber trotzdem jemand an ihrer Seite. Als Claudia sich öffnete und ihre Gefühle offen gegenüber den Männern präsentierte, beteuerte sie: "Ich sehe ja jetzt, wie schön das ist." Jedoch könne sie immer auf eine Person zählen – und zwar ihren Bruder. Dieser sei immer für sie da, wenn es ihr nicht gut geht.

