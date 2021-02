Eric Stehfest (31) wurde erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Papa. Der Schauspieler und seine Frau Edith Stehfest sind bereits Eltern von Sohn Aaron Amadeus, der sich nun über eine kleine Schwester freuen kann. Am 11. November erblickte Aria Litera spätabends nach nur zwei Stunden Geburt das Licht der Welt. In den Tagen danach war der frischgebackene Vater noch etwas verpeilt und "schlaftrunken", wie er selbst sagte. Spätestens nachdem er sich für eine neue Challenge nun aber halbnackt in den Schnee gestellt hat, sollte Eric wieder putzmunter sein.

Auf Instagram rief der Autor unter einem Bild dazu auf, bei der Challenge "Immunsystem stärken und Maske tragen" mitzumachen. "Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns und unsere Mitmenschen mit der Maske schützen. Es ist aber genauso wichtig, dass wir stets daran arbeiten, unser Immunsystem zu stärken", betonte der 31-Jährige. Auf dem Foto steht er oberkörperfrei mit einer Wasserflasche sowie einem Apfel in der Hand draußen im Schnee! Sein Kommentar dazu: "Schnee auf den Kopf, Oberkörper frei, Foto machen und drei andere Menschen nominieren. Mehr ist nicht zu tun. Zu gewinnen gibt es ein starkes Immunsystem und Spaß."

Auch seine Frau Edith Stehfest hat bei der Challenge mitgemacht und sich oberkörperfrei und mit Schnee auf dem Kopf in die Kälte gestellt. In der Hand hielt sie dabei einen Kürbis, der die Größe ihrer Tochter darstellen sollte, als sie noch vor wenigen Wochen in ihrem Bauch war. "Das tut sooo gut!", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Sängerin

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest mit ihrer Tochter Aria Litera

