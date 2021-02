Erst vor wenigen Tagen überraschte Halsey (26) ihre Fans mit einer Nachricht, die ihr zukünftiges Leben auf den Kopf stellen dürfte: Die Sängerin erwartet ein Kind. Nur kurz zuvor hatte sie sich in "The Kelly Clarkson Show" darüber amüsiert, dass sie zurzeit ständig essen würde – und sich darüber gewundert, "was in sie gefahren sei". Bei dem Vater soll es sich um Drehbuchautor Alev Aydin handeln. Mit diesem bleibt Halsey allerdings nicht nur durch den erwarteten Nachwuchs verbunden: Die beiden ließen sich ein Partner-Tattoo stechen.

Die in Kalifornien ansässige Tätowiererin Amanda Owley teilte anlässlich der Neuigkeit um Halseys Schwangerschaft auf Instagram ein Foto, das die "Eastside"-Interpretin gemeinsam mit Alev in dem Tattoo-Studio zeigt. Das Bild ist offenbar bereits letzten Juni entstanden, aber bisher kaum aufgefallen. Das Paar präsentiert darauf jeweils einen Fuß, auf dem das gestochene Wort "Seeds" (übersetzt: Samen) zu erkennen ist. Ashley Nicolette Frangipane, wie Halsey mit bürgerlichem Namen heißt, soll damals gesagt haben, dass jene Woche aus kosmischer Sicht die beste sei, um den Samen für ein neues Leben zu pflanzen. Die fünf Buchstaben sollen in der Handschrift des jeweils anderen tätowiert worden sein.

"Verdammt, sie wussten es schon damals", schrieb ein Fan unter den Schnappschuss. Die Vorzeichen könnten also kaum besser stehen. Schließlich hatte Halsey vor fünf Jahren eine Fehlgeburt erlitten. "Das war der Moment meines Lebens, in dem ich dachte: 'Ich fühle mich nicht mehr wie ein Mensch'", erklärte sie damals.

Anzeige

Instagram / amanda_owley_tattoo Alev Aydin und Halsey

Anzeige

Getty Images Halsey, Musikerin

Anzeige

Getty Images Halsey bei den Emmys in L.A. im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de