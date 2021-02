Melina Hoch will sich unters Messer legen! Bei Love Island begeisterte die hübsche Brünette im vergangenen Sommer mit ihrer authentischen Art – und ihrem Hammer-Body! Sicherlich hat sich schon der eine oder andere Fan gefragt, ob an der Cheerleaderin alles echt ist, oder ob sie vielleicht doch ein bisschen nachgeholfen hat. Tatsächlich hat die 24-Jährige sich bisher keiner Beauty-OP unterzogen. Aber bald will Melina sich ihre Nase operieren lassen!

Das verriet sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Dahinter steckt jedoch nicht der Wunsch nach einer schöneren Nase – sondern ein medizinischer Grund: "Ich bekomme keine Luft mehr, weil meine Nase so schief ist", erklärt Melina. "Ich müsste bald meine Nasenscheidewand richten lassen, denn durch die eine Seite bekomme ich keine Luft mehr."

Auch ihre "Love Island"-Kollegin Sandra Janina hat eine Nasen-OP bereits in Erwägung gezogen: "Habe sie mir schon sehr oft gebrochen", verriet sie am Wochenende in ihrer Instagram-Story. Durchziehen wird sie die Aktion aber vermutlich nicht: "Will meine Reichweite auf Instagram nutzen, um so etwas nicht zu promoten. Deswegen bleibt sie auch so, wie sie ist und ich akzeptiere mich so, wie ich bin."

