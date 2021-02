Nachdem bereits YouTuber Sami Slimani (30) sowie Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit ihren Kindern nach Dubai ausgewandert sind, lebt nun auch Paola Maria (27) mit ihrem Mann Sascha und ihren beiden Kids in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Familie spielte bereits eine Weile mit dem Gedanken, nach Los Angeles oder Ibiza auszuwandern, entschied sich jedoch nach langem Überlegen für den Nahen Osten. Im Netz stellt Paola Maria nun klar, warum ihre Entscheidung auf Dubai gefallen ist.

Auch den Usern ist nicht entgangen, dass immer mehr bekannte Gesichter nach Dubai ziehen wollen. Kein Wunder also, dass ein Follower bei Instagram fragte, warum die Familie ausgerechnet in diese Luxusstadt ausgewandert ist und ob sie damit dem besagten Trend folgen. Daraufhin platze Paola allerdings der Kragen: "Bei der Frage könnte ich jedes Mal kotzen. Als ich schwanger war, war es ein Trend, schwanger zu sein. Falls ihr es nicht gemerkt habt, so eine Entscheidung trifft man nicht für einen Trend", stellte die 27-Jährige klar. Sie habe keine Lust, sich ständig rechtfertigen zu müssen: "Aus diesem Grund haben wir es auch nicht so vielen erzählt, weil wir es einfach durchziehen und uns nichts einreden lassen wollten."

Viele Beobachter kritisierten zudem, dass die junge Familie während einer globalen Pandemie auswandert. Poala entgegnete daraufhin: "Wir sind nicht morgens aufgestanden und haben gesagt 'Wir infizieren jetzt tausende Menschen und packen jetzt unsere Koffer und verpissen uns'. Das ist so nie gewesen." Der Entschluss, Deutschland zu verlassen, sei nicht spontan gefallen, sondern schon lange geplant.

Instagram / diekoslowskis Paola Maria mit ihren Söhnen im Flugzeug

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski und Paola Maria, Social-Media-Stars

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leonardo in Dubai

