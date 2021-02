Sam Dylan (29) kann es wohl einfach nicht lassen! Der Ex-Dschungelshow-Star buhlte 2019 mit Lars Tönsfeuerborn (30) in der Datingshow Prince Charming um die Gunst von Nicolas Puschmann (29) – doch während Sam freiwillig das Handtuch warf, ergatterte Lars die letzte Krawatte. Nachdem das TV-Paar sich überraschend getrennt hatte, konnte sich Sam den ein oder anderen Seitenhieb gegen das Duo nicht verkneifen – nun, nach dem Liebes-Comeback der Turteltauben, folgte die nächste Stichelei!

Der Hintergrund: Am Sonntag hatten Lars und Nicolas ihre Reunion auf Instagram bekannt gegeben. Dafür hatten die beiden ein Foto geteilt, auf dem lediglich ihre Hände zu sehen sind – die Finger sind ineinander verschränkt. Sam nahm daraufhin mit seinem Partner Rafi Rachek (31) die Verkündung der Reunion auf die Schippe – und stellte das Bild in seiner Instagram-Story nach. Diese Aufnahme war jedoch etwas weniger romantisch als die, die Lars und Nicolas zuvor geteilt hatten: Sam und Rafi griffen mit verschränkten Fingern in eine Chipstüte. Mit der Betitelung dieses Posts legte der 29-Jährige noch mal nach: "Guten Morgen. Ist schon irgendwas Wichtiges passiert? Na ja, wir frühstücken jetzt erst mal."

Insbesondere Lars bekam in der Vergangenheit sein Fett weg. Erst vor wenigen Tagen ätzte Sam gegen seinen einstigen Kuppelshow-Konkurrenten: Er behauptete, der Podcaster sei immer wie eine Hollywood-Diva herumstolziert und habe ständig Extrawünsche von der Produktion gewollt.

Instagram / houseofdylan, Instagram / nicolaspuschmann Collage: Die Hände von Sam Dylan, Rafi Rachek, Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

