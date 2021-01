Wer wird im großen Dschungelshow-Finale gewinnen? Noch haben Djamila Rowe (53), Lars Tönsfeuerborn (30), Filip Pavlovic (26) und Mike Heiter (28) die Chance, sich das goldene Ticket fürs Dschungelcamp 2022 zu sichern. Für Sam Dylan (29) endete das Abenteuer Dschungel leider bereits im Halbfinale. Im Promiflash-Interview verrät er, wem er jetzt die Daumen drückt – und wer, wenn es nach ihm geht, gleich wieder nach Hause gehen darf.

"Jetzt geht mein Support an Djamila und Filip", erklärt der Realitystar gegenüber Promiflash. Vor allem Filips sympathische Art habe ihn sehr überrascht. Schließlich hatte es in der Vergangenheit zwischen dem Ex-Bachelorette-Boy und Sams Partner Rafi (31) immer mal wieder gekracht. Davon war bei der Dschungelshow jetzt aber offenbar nichts mehr zu spüren: "Dennoch war Filip nicht nur vor der Kamera supersympathisch, auch dahinter war gerade Filip immer superlieb zu mir. Das hat mich sehr gewundert."

Ganz so harmonisch lief es aber nicht mit jedem Finalisten. An seinem früheren Prince Charming-Konkurrenten Lars lässt Sam kein gutes Haar mehr: "Im Gegensatz zu Lars, der schon hinter den Kulissen rumstolziert ist, wie eine Hollywood-Diva, einen keines Blickes gewürdigt hat, ständig Extrawünsche von der Produktion wollte. Das ist mir bei keinem anderen Kandidaten aufgefallen als an Lars."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Sam Dylan in der Dschungelshow

Filip Pavlovic in der Dschungelshow

Lars Tönsfeuerborn in der Dschungelshow 2021

