Große Trauer um Dustin Diamond! Der US-Amerikaner hatte sich durch seine Arbeit im Showbusiness einen Namen gemacht. Er hatte seit den späten 80er-Jahren vor der Kamera gestanden und war vor allem durch seinen Auftritt als Samuel "Screech" Powers in der Sitcom "Saved by the Bell" bekannt geworden. Doch nun machen auf einmal traurige Nachrichten die Runde: Dustin ist im Alter von 44 Jahren gestorben.

Wie ein Sprecher gegenüber TMZ nun erklärte, starb Dustin am Montagmorgen im Beisein seines Vaters. Der TV-Darsteller erlag den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung, die sich im vierten Stadium befunden hatte und bereits in seinem Körper gestreut hatte. Vor vier Wochen hatte er seine erste Chemotherapie hinter sich, nachdem die Krankheit kurz zuvor diagnostiziert worden war. Doch seit vergangener Woche hatte sich sein Zustand stark verschlechtert.

Dustins Freund Dan Block hatte kurz vor dessen Tod gegenüber The Sun offenbart, dass die Chancen auf Heilung nicht gut stünden: "Wir haben keine zeitlichen Angaben, aber wir wissen, dass Dustin ein Wunder braucht." Die Ärzte hätten ihm zuvor eine Lebenserwartung von rund fünf Monaten eingeräumt.

Getty Images Dustin Diamond, 2012

Getty Images Dustin Diamond, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Dustin Diamond

