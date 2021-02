Kristen Stewart (30) begeistert einmal mehr als Ebenbild von Lady Di! In dem neuen Film "Spencer" über Prinzessin Diana (✝36) wird die Schauspielerin die Mutter von Prinz Harry (36) verkörpern. Bereits vor Kurzem waren erste Fotos aufgetaucht, die den Twilight-Star in seiner nächsten Rolle zeigen. Nun gibt es neue Bilder von Kristen als Diana – und auch auf diesen sieht sie der Blondine verblüffend ähnlich!

Dem Online-Portal Mirror liegen derzeit Paparazzi-Aufnahmen vor, auf denen die US-Amerikanerin am Set des Films zu sehen ist. Darauf trägt die 30-Jährige einen cremefarbenen Rollkragenpulli unter einer Bluse, ihre blonden Haare sind zu einer aufwendigen Föhnfrisur gestylt – ganz wie sie auch Diana zu Lebzeiten trug. Wie die News-Webseite berichtet, entstanden die Schnappschüsse während der Dreharbeiten im Frankfurter Schlosshotel Kronberg, das für den Streifen in Schloss Sandringham verwandelt wurde.

Doch kann Kristen als Diana-Double tatsächlich überzeugen? Die Promiflash-Leser waren sich darüber zuletzt nicht wirklich einig: In einer Umfrage waren knapp 45 Prozent der Meinung, die Film-Beauty gehe in ihrer Kostümierung als Ex von Prinz Charles (72) durch – 55 Prozent hingegen konnte keine Ähnlichkeit erkennen.

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Getty Images Kristen Stewart im Oktober 2016

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana, März 1985

