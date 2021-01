Was für eine Verwandlung von Kristen Stewart (30)! Die erfolgreiche Schauspielerin ergatterte vor einigen Monaten eine große Rolle: In dem Film "Spencer" wird die Twilight-Bekanntheit die verstorbene Prinzessin Diana (✝36) spielen. Eine schwere Aufgabe für die US-Amerikanerin, wegen der sie richtig nervös ist. Jetzt gibt es erste Aufnahmen, die Kristen als Lady Di zeigen – und darauf könnte sie glatt als Zwilling der Blondine durchgehen!

Dem Online-Magazin Variety liegt nun ein erstes Foto des neuen Streifens vor, dessen Dreharbeiten inzwischen begonnen haben. Auf dem Schnappschuss posiert Kristen in Dianas legendärem Look aus rotem Blazer, schwarzer hochgeschlossener Bluse und schwarzem Hut inklusive Netz-Schleier – die Mutter von Prinz Harry (36) trug dieses Outfit Weihnachten 1993. Neben dem Styling ist auch Kristens Gesichtsausdruck dem ihres Vorbilds sehr ähnlich: Die 30-Jährige blickt wehmütig in die Ferne.

"Spencer" soll die späten Jahre der Ehe von Diana und Prinz Charles (72) thematisieren – denn die waren von Krisen und Problemen gezeichnet. Besonders das Weihnachtsfest 1991 soll im Vordergrund stehen. "'Spencer' ist ein Sprung in eine emotionale Vorstellung davon, wer Diana an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben war", schilderte Kristen den Inhalt des Films zuletzt laut Variety.

ActionPress Prinzessin Diana bei einem Staatsbesuch in Brisbane, 1983

Getty Images Kristen Stewart im September 2019

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana in London, 1982

