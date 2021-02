Chloe Lattanzi (35) ist bereit für den nächsten Schritt! Die Tochter von Olivia Newton-John (72) wird im Netz immer wieder für ihr Aussehen angefeindet und hat damit stark zu kämpfen. In ihrem Liebesleben läuft es für die Sängerin dafür umso besser. Schon seit 10 Jahren ist die 35-Jährige, die aktuell bei der amerikanischen Version von Let's Dance die Tanzfläche rockt, mit dem Kampfsportler James Driskill verlobt. Jetzt verriet Chloe, wann sie ihrem Liebsten endlich das Jawort geben will!

"Mein Verlobter und ich sind sehr unkonventionell", erklärte sie zu Beginn ihres Interviews gegenüber Us Weekly. Trotz ihres alternativen Lebensstils wolle sie ihren Partner aber noch in diesem Jahr vor dem Traualtar gegenüber treten, um endlich sagen zu können "Ja, wir sind verheiratetet", betonte sie in dem Gespräch mit dem US-amerikanischen Boulevardmagazin. Der Grund, weshalb sie noch immer keinen Ehering an ihrer Hand habe, sei ganz einfach: "Wir sind einfach faul", erklärte sie.

Ob Chloe ihren James aber wirklich noch in diesem Jahr an ihrem Wunschort in Australien ehelichen kann, bleibt abzuwarten, schließlich läuft es bei der gebürtigen US-Amerikanerin im Moment beruflich gesehen richtig rund. Mit ihrer berühmten Mutter brachte sie vor Kurzem erst ihren ersten gemeinsamen Song "Window in the Wall" heraus.

Anzeige

Instagram / chloelattanziofficial Chloe Lattanzi im September 2020

Anzeige

Instagram / jamesdriskill James Driskill im April 2015

Anzeige

Instagram / jamesdriskill Olivia Newton-John und Chloe Lattanzi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de