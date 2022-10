Olivia Newton-Johns Tochter bricht im Live-TV in Tränen aus

Der Tod von Olivia Newton-John (✝73) hat tiefe Spuren hinterlassen. Anfang August war bekannt geworden, dass die Schauspielerin im Alter von 73 Jahren verstorben ist: Der Grease-Star verlor seinen langjährigen Kampf gegen den Krebs. Anschließend trauerten zahlreiche Fans, Freunde und Angehörige um die Blondine, allen voran ihre Familie. In einem Interview wurde nun klar, wie groß der Schmerz um den Verlust weiterhin ist: Olivias Tochter brach vor laufender Kamera in Tränen aus.

In den Straßen von Melbourne versammelten sich am Sonntag Dutzende Bewunderer der Verstorbenen für ihre jährliche Krebs-Spendenaktion "Walk for Wellness". Olivia Tochter Chloe Lattanzi (36) wurde in der Today-Show live dazugeschaltet – und konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten. "Es ist so schön zu sehen, wie viele Menschen gekommen sind, um meine Mutter zu unterstützen", erklärte Chloe weinend. Sie schilderte schluchzend weiter, noch etwas mehr Zeit zum Trauern zu brauchen.

In den vergangenen zwei Monaten hatte Chloe im Netz immer wieder ihre tiefe Trauer geteilt. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Beauty ein Video auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihrer Mama zeigte. "Es gab niemanden, der mich so verstanden oder geliebt hat wie meine Mama", erklärte sie zu den Aufnahmen.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / chloelattanziofficial Olivia Newton-John und Chloe Lattanzi

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de