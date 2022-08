Nach Olivia Newton-Johns Tod: Tochter Chloe trauert im Netz

Chloe Lattanzi (36) durchlebt aktuell eine äußerst schwere Zeit. Anfang August verlor Olivia Newton-John (✝73) den Kampf gegen den Krebs – der Grease-Star hatte an Brustkrebs gelitten. Der Tod der Schauspielerin hinterließ eine große Lücke im Leben ihrer Angehörigen. Auch für ihre einzige Tochter Chloe brach eine Welt zusammen. Nun verlieh die Sängerin der Trauer um ihre Mutter erneut Ausdruck im Netz.

Auf Instagram postete die Beauty ein Gedicht von Jamie Anderson. "Trauer, habe ich gelernt, ist einfach nur Liebe. Es ist all die Liebe, die du geben möchtest, aber nicht kannst", lauteten einige Zeilen des lyrischen Werks. Den Beitrag verzierte sie darüber hinaus mit einem schlichten roten Herz-Emoji.

Fans spendeten Chloe in der Kommentarspalte Trost und richteten liebevolle Worte an sie. "Deine Mutter hat eine Flamme in unseren Herzen hinterlassen, die für immer brennen wird. Wir haben sie so sehr geliebt!", schrieb beispielsweise ein gerührter Follower unter den emotionalen Beitrag.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / chloelattanziofficial Chloe Lattanzi und ihre Mutter Olivia Newton-John

Anzeige

F. Sadou/AdMedia Olivia Newton-John im Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de