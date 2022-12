Tochter trauert: Erstes Weihnachten ohne Olivia Newton-John

Chloe Lattanzi (36) gedenkt ihrer verstorbenen Mutter Olivia Newton-John (✝73). Mit dem Musical-Film Grease hatte sich die Sängerin 1978 in die Herzen der Fans getanzt. Vor fünf Jahren war bekannt geworden, dass ihr Brustkrebs, den sie bereits zweimal besiegt hatte, zurückgekehrt war. Im Sommer dieses Jahres hatte die Sängerin schlussendlich den langjährigen Kampf gegen die Krankheit verloren. Ihre Tochter Chloe verbrachte nun das erste Weihnachtsfest ohne ihre Mutter.

Auf Instagram teilte die 36-Jährige einige Fotos ihrer Feiertage. Das Fehlen ihrer Mutter ließ sie nicht unkommentiert: "Es ist mein erstes Weihnachten ohne meine Mama in physischer Form." Trotzdem seien die Gedanken bei Olivia gewesen. "Aber ihr Geist war überall. All die Liebe, all die Freude, all das, meine Mama. Frohe Weihnachten an alle", ergänzte sie.

Im vergangenen Oktober war Chloe bereits im TV in Tränen ausgebrochen. Anlässlich Olivias jährlicher Krebs-Spendenaktion "Walk for Wellness" waren etliche Supporter auf die Straße gegangen. Die Tochter von Matt Lattanzi war live dazugeschaltet worden und hatte erklärt: "Es ist so schön zu sehen, wie viele Menschen gekommen sind, um meine Mutter zu unterstützen."

