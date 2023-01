Nach Olivia Newton-Johns Tod: Tochter erstmals auf Event!

Chloe Lattanzi (37) ist offenbar wieder bereit, öffentliche Auftritte zu meistern. Anfang August war bekannt geworden, dass Olivia Newton-John (✝73) im Alter von 73 Jahren verstorben war. Obwohl sie den Brustkrebs zweimal besiegt hatte, verlor die Grease-Darstellerin schlussendlich den langjährigen Kampf gegen die Krankheit. Vor allem ihre Tochter zeigte sich nach ihrem Ableben immer wieder total aufgelöst in der Öffentlichkeit. Nun absolviert Chloe ihren ersten Red-Carpet-Auftritt nach Olivias Tod.

Am Sonntag sorgte Chloe für eine freudige Überraschung: Einige Monate nach dem überraschenden Ableben ihrer Mutter Olivia kann die 37-Jährige wieder etwas strahlen. Das stellte die Sängerin mit ihrem Besuch eines öffentlichen Gala-Events in L.A. unter Beweis. Mit ihrem hautengen schwarzen Kleid zog die Blondine samt ihrem hohen Beinschlitz alle Blicke auf sich. Doch das ist noch lange nicht alles. Denn viel wichtiger: Chloe schien nach dem Tod ihrer geliebten Mutter wieder ein wenig Spaß haben zu können!

Doch auch wenn Chloe wieder über die roten Teppiche der Welt schlendert, ist sie noch immer in Gedanken bei der 73-Jährigen. Vor allem das vergangene Weihnachtsfest hatte ihr offenbar sehr zugesetzt – immerhin war dies das erste Mal, dass sie ihre Mutter nicht in ihrer Nähe haben konnte. "Aber ihr Geist war überall. All die Liebe, all die Freude", hatte sie ihre Instagram-Follower wissen lassen.

Chloe Lattanzi und ihre Mutter Olivia Newton-John

Chloe Lattanzi im Januar 2023

Olivia Newton-John und ihre Tochter Chloe Lattanzi

